Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 12’nci kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i ilk gün 62 bin 315 kişi ziyaret etti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 12 bin yıllık Anadolu’nun yöresel ürünlerini 12’nci kez Antalya‘da buluşturduklarını belirtirken, bu yıl YÖREX’e ilginin yoğun olduğuna dikkat çekti. Çandır, fuarın açılışının da yapıldığı ilk gün YÖREX’e 62 bin 315 ziyaretçinin geldiğini kaydetti. Türkiye’nin 7 bölgesinden yüzlerce ürünü YÖREX’te ziyaretçiyle buluşturduklarını belirten Çandır, “YÖREX’e ilginin her geçen yıl artması memnuniyet verici. 1 günde 62 binin üzerinde ziyaretçi rekor bir sayı. YÖREX herkesi kucaklıyor” dedi. Çandır, yerel üreticiyle büyük market zincirleri ve e-ticaret sitelerinin buluştuğu ikili görüşmelerin yapıldığı YÖREX’te, “Nesi Meşhur?” ödüllü bilgi yarışması düzenleyerek yöresel ürünlerle ilgili farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin konuğu olarak Antalya’da bulunan Alman gazetecilerden oluşan heyet de Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i ziyaret ederek, 1 günde Anadolu turu yaptı. ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’te, AGC Başkanı İdris Taş ve AGC Yönetim Kurulu Üyelerinin eşlik ettiği Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfired Zeinhefer, Alman Basın Ajansı Jaochim Hauck, Nürnberg Belediye Başkan Yardımcısı Christian Vogel ve Almanya’daki çeşitli gazete, TV ve radyolarda çalışan gazetecilerle bir araya geldi. YÖREX’in Anadolu ruhunu yansıtan büyük bir organizasyon olduğunu anlatan Çandır, gazetecilere ziyaretleri için teşekkür etti. Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Dr. Siegfired Zeinhefer, YÖREX’te Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine bütün ürünleri görme fırsatı bulduklarını söylerken, böyle bir fuarda kendilerini ağırladıkları için Başkan Çandır’a teşekkür etti. AGC Başkanı İdris Taş, YÖREX’in bir Türkiye projesi haline geldiğini söylerken, emeği geçenlere teşekkür etti. Taş, fuarı gezen Alman gazetecilerin yöresel ürünlere hayran kaldığını söyledi.