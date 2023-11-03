Anadolu’dan gelen binlerce yöresel ürünün ziyaretçilerle buluştuğu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, TOBB’un desteğiyle bu yıl 12. kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) Samsun rüzgarı esti.

Antalya Ticaret Borsası tarafından, 2009 yılında “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla başlayan ve yurdun dört bir yanında üretilen veya yetiştirilen binlerce yöresel ürünü bir arada buluşturan YÖREX, bu yıl 12’nci kez kapılarını açtı. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen fuarda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) önderliğinde oda ve borsaların destekleriyle açılan Samsun standı büyük ilgi gördü.

Samsun ürünlerine yoğun ilgi

Fuarda bu yıl Türkiye’nin birçok oda ve borsa, kalkınma ajansları, kooperatifler, üretici birlikleri ve 700’e yakın firma yer aldı. Samsun TSO önderliğinde oda ve borsaların ortak açtığı Samsun standı büyük ilgi gördü. Fuarın açılışına Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte samsun oda ve borsa başkanları katıldı. Yöresel ürünlerin sergilendiği Samsun standına başta eski Samsun Valisi olan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, davetliler büyük ilgi gösterdi. Bir süre oda ve borsa başkanları ile sohbet eden Vali Zülkif Dağlı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Samsun ürünlerini de tatmayı ihmal etmedi. Samsun standında sergilenen Çarşamba yöresinin kıvratması ve kuru çay simidi, Bafra’nın nokulu, kaymaklı lokumu, pidesi, pirinci, Vezirköprü’nün semaveri, Terme’nin pirinci ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Stantta pişirilen Samsun simidi ile Bafra pirinç pilavı ve pidesi fuara gelen ziyaretçilere dağıtıldı. Vezirköprü semaverinde yapılan çay da konuklara ikram edildi. Konuklara ayrıca, Samsun ürünleri ve tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

Murzioğlu: “Amacımız ürünlerimizle farkındalık oluşturmak”

YÖREX’in pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin daha fazla sahip çıkılmasına ve tanıtılmasına fırsat sağladığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Yöresel ürünlerin kendine ve yöresine has bir değeri, bir ruhu, bir özü, bir kimliği vardır. Yöresel ürünlerin bu özelliği sadece Anadolumuz için değil dünyadaki tüm yöresel ürünler için geçerlidir. Bu çerçevede düzenlenen YÖREX Fuarı’nı oldukça anlamlı buluyorum. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültüre sahip. Ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. YÖREX, 12 yıldır bu amaca hizmet ediyor. Biz de Samsun olarak tüm oda ve borsalarımızla tam katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Amacımız şehrimizin yöresel ürünlerini her yönüyle en iyi biçimde tanıtmak. Yöresel ürünlerini burada sergileyip, farkındalık oluşturuyoruz. Bu yıl da ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Bizlerin burada mükemmel bir organizasyon yapmamızı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen tüm oda ve borsa başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz, daha güçlü bir Samsun ve daha güçlü bir Türkiye. Samsun ortak paydasında zengin kültürümüzü tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.