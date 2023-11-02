Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 12’ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, kapılarını düzenlenen törenle açtı. 500’den fazla katılımcının yer aldığı fuarda, Anadolu’nun dört bir yanından yüzlerce yöresel ürün sergilendi.

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenin açılışında konuşan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 12. kez 12 bin yıllık Anadolu’nun yöresel değerlerini Antalya’da buluşturmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Yöresel ürünlerin bu topraklarda yaşamış binlerce yıllık kadim uygarlıkların harmanı olan eşsiz değerler olduğunu dile getiren Çandır, “YÖREX’te bu yıl 7 bölgeden 500’ün üzerinde katılımcı yer alıyor. Dört gün boyunca 10 bin metrekarelik alanda, yöresel ürünlerin büyük bir şölenini yaşayacağız. YÖREX’in başlamasıyla Anadolu’nun birçok yöresel ürünü coğrafi işaret zırhına büründü. 15 yıl önce 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı 13’ü yabancı olmak üzere 1487’ye ulaştı, 627 ürün de coğrafi işaret tescili için bekliyor. Avrupa Birliği’nde de atak yapmış durumdayız. 14 ürünümüz tescillendi. 7 ürünümüz tescil için gün sayıyor ve 39 ürünümüzde inceleme aşamasındadır. Bu başarı yöresel ürünlerimize sahip çıkan herkesindir. TOBB Brüksel Ofisimiz bu konuda yoğun emek sarf ediyor” diye konuştu.

"Pastadan hak ettiğimiz payı almalıyız"

Meselenin ürünleri coğrafi işaretle tescil ettirmek olmadığının altını çizen değil Çandır, ”Asıl önemli olan, bu potansiyeli ekonomiye kazandırmaktır. Avrupa Birliği’nde coğrafi işaretli ürünlerin ticari değeri bugün 100 milyar avro’ya yaklaşmış durumda. Dolayısıyla, biz de coğrafi işaretli ürünler pastasından hak ettiğimiz payı almalıyız. Yöresel ürünler projemizin ilk anından itibaren bizleri destekleyen ve motive edip cesaretlendiren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve onun liderliğinde 365 oda-borsamıza, kalkınma ajanslarına, kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, firmalara ve üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"4 gün açık kalacak"

Stantlar gezilirken Anadolu insanının geleneğine, kültürüne, folkloruna ve misafirperverliğine şahit olunacağını ifade eden Çanmdır, "Binlerce yıldan süzülüp gelen ürünlerin hikayesine tanıklık edeceksiniz. Katılımcılarımız 4 gün boyunca, giriş bölümünde yer alan TOBB standında, zincir market ve e-ticaret siteleri ile yüz yüze iş görüşmeleri imkanı bulacak. Coğrafi işaretler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, fuar alanının içinde, yine 4 gün boyunca saat 14.00’te ödüllü bilgi yarışması düzenleyeceğiz. Yarın saat 14.30’da ise birbirinden kıymetli konuşmacıların katılımıyla Yerel Kalkınmanın Anahtarı: Coğrafi işaretler panelimiz olacak" dedi.

Bahar: "Yöresel ürünlerin Anadolu’nun ruhunu yansıtan hazinelerdir"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, YÖREX’in şehre değer kattığını belirterek, oda ve borsa başkanlarını üyeleri genç ve kadın girişimcileri Antalya’da bir araya getiren birleştirici bir organizasyon olduğunu bildirdi.

Yöresel ürünlerin Anadolu’nun ruhunu yansıtan en değerli hazinelerden olduğunu ifade eden Bahar, “Bu topraklarda her yörenin kendine özgü lezzet, el sanatları, kültürel mirası fazlasıyla vardır. YÖREX bu değerlerin tanıtılması açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede çok şanslı bir ülkeyiz. Türk lezzetleri dünyada çok önemli bir paya sahiptir. Dünyada 200 milyar doların üzerinde coğrafi işaretli ürünler pazarından yeterince pay almak için önemli mesafe almalıyız. Bizim bin 500 coğrafi işaretli ürünümüz olmasına rağmen AB ile tescilini alan hala 14 ürünümüz vardır. Alternatif turizm içinde gastronomi önemli bir yere sahiptir. Kültürel mirası ve toplumun anlaması açısından bu fuarlar önemlidir. Yerel üreticilerin ürünlerini tanıtma ve pazarlama açısından önemli bir fırsattır” diye konuştu.

"Katma değer oluşturulması"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, her insanın kendi memleketine ait ürünün daha değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, markaya, patentlere ve coğrafi işaretli ürünlere ayrı bir önem verdiklerini kaydetti.

Dünyada coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye’nin Çin’den sonra dünyada ikinci Avrupa’da ise birinci olduğuna değinen Durak, “Tescil rakamları önemli ama tüm değerlerimizi koruma altına almamız önemlidir. Tescilleri katma değere dönüştürülmesi noktasında katma değere dönüştürme noktasında uzun mesafemiz var. İlk önceliğimiz hedeflenen katma değeri oluşturmaktır. Bunu başarmanın yollarından biri yurt dışında bilinirliği artırmak ve ihracatı artırmaktır” ifadelerine yer verdi.

"Biz peynirden para kazanmıyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de coğrafi işaretli bin 400 ürünün yüzde 40’ına oda borsaların sahip çıktığını belirtti. "Coğrafi işaretlerin ne faydası var?" diye soran Hisarcıklıoğlu, “Kime ne faydası var? Bir parmesan peyniri 1 milyar 400 milyon avro. Bizdeki peynir çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem ilde hem ilçelerde var. Gelirimiz ne sıfır, yurt dışına satışımız ne sıfır. Adam bir peynirden 1 milyar 400 milyon avro para kazanacak, biz bu kadar zenginliğin içinde hiç para kazanamayacağız. İşte YÖREX bunu sağlıyor. Coğrafi işaretler, zenginlik ve bunu dünyayla paylaşmak demektir. Onu da paraya çevirmek demektir. Bunun ilk adımını attık. Yöresel ürünlerimize oda borsalar ve kalkınma ajansları destek veriyorlar. Patent Kurumu öncülük ediyor. AB’den teşvik noktasından destek oluyoruz. Zenginliklerimizi paraya çevireceğiz” dedi.

"Tescil süreçleri önemli"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmaktan sorumlu olduklarını ifade ederek, "YÖREX fuarını bu pencereden görüyoruz. Bu cevherimizi muhafaza edip standartlaştırmamız çok önemli. Ürünlerin tescil süreçleri çok kıymetli” diye konuştu.

"Katkı veriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, YÖREX’i kendilerinden gördüklerini ifade ederek, "Üreticimize Antalya’da destek veriyoruz. İpek böcekçiliğinin yaygınlaştırılması, organik ve biyomedikal mücadeleye kadar, süt tankından hamur yoğurma makinesine kadar her zaman yerel üreticimizin yanındayız. Kadın kooperatifi ile Antalya’nın yerli ürünlerinin tanıtımına katkı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından AB Coğrafi İşaret Tescili alanlara plaketleri verildi. Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Vali Hulusi Şahin, Isparta Valisi Aydın Baruş, Burdur Valisi Türker Öksüz, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Selçuk Aslan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberindekiler fuarı gezdi, yöresel ürünlerin tadını baktı.