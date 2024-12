Vanlı genç girişimci Rümeyse Ruken Polat, yöresinin kilimlerini geleneksel motif ve modern tasarım ile buluşturuyor.

Girişimci Rümeysa Ruken Polat, asırlardır evlerde kadınlar tarafından bin bir emekle dokunan Van kilimlerindeki motifleri, tasarladığı kıyafet ve aksesuarlara yansıtıyor. Kadın ve gençlere iş imkanı sunmak amacıyla yola çıkan Polat, kentteki kız meslek lisesinin tasarım bölümünden mezun öğrencilerle kıyafet ve aksesuarlar yapmaya başladı.

Günün modern kıyafetlerini geleneksel Van kilimlerinin motifleriyle bir araya getiren Polat, rengarenk motiflerle süslediği tasarımları tüketicilerin beğenisine sunuyor. New York’ta girişimcilik kursuna da katılan ve hazırladığı ürünler için yurt dışından da sipariş almaya başlayan Polat, işlerini geliştirerek daha çok kişiyi istihdam etmeyi amaçlıyor.

Polat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Van’da ve yöresinde kilim dokuma kültürü çok yaygın. Henüz bunu çocukluktan öğrenen ustalarımız var. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir işsizlik süreci yaşadım. Bu süreçte kilim ticareti yapmayı hedefleyerek başladım" ifadesini kullandı.

"Ürünümüzü daha katma değerli bir ürüne dönüştürmeyi hedefledik"

Polat, "Annemin benim için sakladığı bir kilim vardı. O kilimi böldürerek daha katma değerli bir ürüne dönüştürmeyi hedefledim. Bir mini etek çıktı büyük bir kilimden. Sonrasında bu ürünü kendi ölçülerine göre yapabileceğimizi düşündük. Van’daki kilim ustası ablalar ile tanıştım. Süreç içerisinde onların çok büyük kilimler dokuduklarını ancak bunun ekonomik karşılığını biraz uzun vadede alabildiklerini gördük. Bu süreci hızlandırmak için ürünümüzü daha katma değerli bir ürüne dönüştürmeyi hedefledik" şeklinde konuştu.

"Kendi içerimizde dile getirdiğimiz değerlerin ulusal çapta ifade ediliyor olması bizi heyecanlandırdı"

Polat, Van’da 12 kadınla birlikte çalıştıkları atölyeleri olduğunu belirterek üretimin büyük bir kısmını evlerde gerçekleştirdiklerini söyledi. Polat, "19 kategoride ürün üretiyoruz. 105 kadına kadar kapasitemizi genişletebiliyoruz. Anadolu’dakiler programını hazırlık sürecindeyken fark ettik. Van’da Anadolu’da kendi içerimizde dile getirdiğimiz değerlerin ulusal çapta ifade ediliyor olması bizi heyecanlandırdı. Proje sürecinin takipçisi olduk. Bakanlık ve kalkınma ajansları aracılığıyla bu sürece aktif bir şekilde dahil olduk" diye konuştu.

"Ustamız o an hangi duyguyu hissediyorsa o duyguyu yansıtıyor"

Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kilimlerde kullanılan bazı Anadolu ve Türk motifleri, yöresel motifler dediğimiz Van, Hakkari illerinin aslında kendi yöremizde kullanılan motiflerini işlediğimiz bir serimiz var. Ulusal çapta bilinen tasarımcılarla bir araya geldiğimiz ve her bir motifin hikayesinden yola çıkarak bir seri oluşturduğumuz koleksiyonlarımız var. Bölgede aşk olarak nitelendirilen bir serimiz var. Ustamız o an hangi duyguyu hissediyorsa o duyguyu yansıtıyor. Dolayısıyla o ürün eşsiz ve biricik oluyor. Her bir üründen bir tane çıkıyor."