AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte Güzelhisar Mahallesi’ndeki Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bahçesini ve yöresel yemeklerin yapıldığı alanı ziyaret etti. Yıldız, alanda içli gözleme yapımına da katıldı.

Akyurt’a her fırsatta geldiğini dile getiren Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, “Akyurt’a her geldiğimizde güzel hatıralarla ayrılıyoruz. Belediye başkanımızın çalışmalarını her zaman takdirle takip ediyoruz. Bugün de Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışkan hanımlarıyla bir aradayız. Bahçelerinde kendi sebzelerini üretiyor, kışlıklarını hazırlayıp satıyorlar. Bu sayede hem Akyurt’un coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıtıyor hem de gelir elde ediyorlar. Bu ziyaretimizde içli gözleme yapımını deneyimledik. Geleneksel mutfağımızın Ankara’ya özgü yemeklerinin en güzel örneklerini burada görebiliyoruz. Hanımlarımızın ellerine sağlık. Başkanımıza da bu güzel ortamı sağladığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, “İlçemizi her alanda ileriye taşımak için çeşitli çalışmalarımız var. Bunlardan biri de Akyurt Hamarat Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Hanımlarımızı bir araya getirerek bu kooperatifin kurulmasına öncülük ettik. Özellikle günümüzde organik tarım ürünleri, insanımızın en önem verdiği konuların başında geliyor. Kendi üretimimiz olan sebzeler, ev yapımı erişte ve kışlık kurular paketlenerek fuarlarda ve satış noktamızda yerini alıyor. Üzerinde Akyurt coğrafi işareti olan tescilli ürünlerimiz de mevcut. Milletvekilimiz Sayın Zeynep Yıldız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bugün de hanımlarımızla birlikte ev gözlemesini kendi elleriyle yaptı. Kendisine ilçemize verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.