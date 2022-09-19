Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yurt dışından, Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya ve 13 ilçe kadın kooperatiflerinin de katıldığı ‘Gastronomi Workshop’ Yöresel Ürünler Pazarının bulunduğu alanda gerçekleştirildi.

Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yurt dışından, Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya ve 13 ilçe kadın kooperatiflerinin de katıldığı ‘Gastronomi Workshop’ Yöresel Ürünler Pazarının bulunduğu alanda gerçekleştirildi.

Sümer Park Yöresel Ürünler Pazarının içerisinde gerçekleştirilen ‘Gastronomi Workshop’ta birbirinden özel yemekler ile yöresel ürünler sergilendi. Sümer Park Yöresel Ürünler Pazarını gezen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hazırlanan yemekler hakkında aşçılardan bilgiler aldı. 13 İlçe kadın kooperatiflerinin Malatya özgü yemekleri sergiledikleri programda, Endonezya’dan Tika Restıkaha, Özbekistan’dan Malik Bek ve Azerbaycan’dan Günay Rzayeva ile Aynur Ismayılova ülkelerine özgü yemekler hazırlayarak ‘Gastronomi Workshop’a katıldılar. Ayrıca ‘Gastronomi Workshop’a Özbekistan’dan katılan Malik Bek tarafından isme özel olarak hazırlanan ve o kişi tarafından dua okunarak açılan Özbek Pilavı pişirildi. Özbek pilavının duası Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından okundu. Dua sonrasında Özbek Pilavı açılarak ikram edildi.

Başkan Gürkan ‘Gastronomi Workshop’da Türk dünyasına özgü birbirinden lezzetli ve özel yemeklerin sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşmaları çerçevesinde birçok etkinlik düzenlenmekte ve İlimiz en iyi şekilde tanıtılmakta. ‘Gastronomi Workshop’ ile 13 İlçemizden kadın kooperatiflerimizin Malatya mutfağına özgü yemekler ve tatlılar hazırlayarak katıldığı programda yurt dışından gelen misafirlerimizde kendi ülkelerine özgü lezzetleri tanıtmaktalar. Türk dünyasının mutfak kültürü oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Dünya’nın en zengin mutfak kültürüne sahibiz. Bu kültürü en iyi şekilde tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.