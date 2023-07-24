Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Hepsiburada iş birliğiyle yürütülen, “HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünlerin Dijital Dönüşümü” programı çerçevesinde, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından girişimcilere ve işletmelere yönelik online bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep’in yöresel ve coğrafi işaret tescilli ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturup, e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen katılımcıların ilgi gösterdiği çevrim içi toplantıda programa başvuru şartları, süreçler ve sağlanan avantajlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Toplantının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep’in yöresel ürünler açısından oldukça zengin ve köklü bir mirasa ev sahipliği yaptığını belirterek, bu değerlerin mutlaka ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep’in bereketli topraklarında daha önce hüküm sürmüş tüm medeniyetlerin gerek yeme-içme gerekse de el sanatları açısından kültürel izlerini görmenin mümkün olduğunu kaydeden Bayram, halen yaşatılan ve ayakta tutulan bu değerlerin dijital dönüşümle önemli bir kazanç kapısı haline dönüştürülebileceğini söyledi.

Gaziantep’in coğrafi işaretli ürün sayısı bakımından Türkiye’ye rol model oluşturduğuna dikkat çeken Bayram, “UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep 101 adet coğrafi işaret tescilli ürün ile Türkiye’de bu alanda ilk sırada yer almakta. Bu rakam bugün birçok Avrupa ülkesinin toplam tescilli ürün sayısından daha fazla. Tescilli ürünlerimizin büyük bir çoğunluğunu ise tarımsal ürünler veya kaynağını tarımdan alan ürünler oluşturmakta. Kısaca bu konuda eşsiz bir zenginliğe sahibiz ve bunu mutlaka üreticilerimiz adına katma değere çevirmemiz gerekiyor” dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin tüketiciler tarafından güven duyulan ve tercih edilen ürünler olduğuna işaret eden Bayram, “Tüketiciler artık üretim yeri ve metodu bilinen, kalitesi garanti edilen, kültürel kimliğiyle ön plana çıkan ürünlere yönelim göstermekte. Bu durum coğrafi işaretli ve yöresel ürünleri tüketici pazarlarında çok daha cazip hale getirmekte. Bu nedenle yöresel ürünlerimize ticari katma değer sağlayacak, yerel ve ulusal pazarlarda bir kaldıraç görevi üstlenecek dijital pazarlara yönelmesini önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz“ şeklinde konuştu.

HepsiTürkiye’den yöresel ürünler

Hepsiburada Ticari ve Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş ise webinarda yaptığı konuşmada, TOBB ve Hepsiburada iş birliğiyle yürütülen ‘HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünlerin Dijital Dönüşümü’ programının temel amacı ve üreticilere sağladığı avantajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yöresinde üretim yapan kobilere, kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine sağlanan avantajlar hakkında bilgiler aktaran Aktaş, HepsiTürkiye’den programı ile üreticilerin Türkiye’nin birbirinden kıymetli binlerce lezzetini ve kültürel zenginliğini 81 ilimize ulaştırma imkânı bulduğunu söyledi.

HepsiTürkiye’den programı ile yöresel ürün ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin kalite, geleneksellik ve yöresel nitelik açısından ön plana çıktığını vurgulayan Aktaş, dijital pazarlama ve satış faaliyetleri ile üreticilere ve işletmelere destek olunduğunu sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir saat süren online bilgilendirme toplantısının ardından Aktaş, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.