Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Gastro İnovasyon Merkezinde yeni ürün geliştirme yarışması düzenleniyor. Seçilen 10 yöresel üründen bir veya birkaçını kullanarak geliştirilecek yeni ürünler için ödül verilmesi ve ticari işbirliği sağlanması hedefleniyor.

Temmuz 2023’den beri çalışmalarını hızlandıran merkez bünyesinde Key Ma markası ile satışa sunulabilecek ürünler için arayışlar başladı. Çerçi Yöresel Ürün Satış Noktasında ’Yereldeki ürünlerden neler satışa sunulabilir’, ’Hangi ürünler sunum alanında ikram edilebilir’, ’Menşesi Diyarbakır olan veya Diyarbakır mutfağının vazgeçilmezi olan ürünlerden daha inovatif hangi ürünler geliştirilebilir’ konusunda çalışmalar başladı.

"Amacımız daha güçlü bir pazarlama"

Konu hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak “Merkezin yemek sunum alanlarını ve satış noktasını Kasım ayı sonunda açmayı planlıyoruz. Satış noktası ve deneyim alanlarında kente özgü, kırsal ile bağı olan, hikayesi olan, daha güzel ürünleri satış sunmak, tanıtmak istiyoruz. Buradaki amacımız daha güçlü bir pazarlama. Bunun için öncelikle 10 ürün seçtik. Çermik biberi, menengiç, kişniş, Diyarbakır karpuzu, Lice domatesi, zahter, kara reyhan, meşe palamutu, meyan kökü, boğazkere üzümü ve kente özgü diğer üzüm çeşitleri. Bu ürünlerin birinden veya bir kaçından yapılabilecek saklanabilir, raf ömrü olan yeni ürünler geliştirilmesi için bir yarışma açtık. 25 Ekim 2023 tarihinde yarışmaya başvuranların hazırladıkları ürünleri bir jüri aracılığıyla değerlendireceğiz. Başarılı seçilen ilk 3 ürüne ödüllerimiz olacak. Ama daha önemlisi ürünü geliştiren kişiden düzenli olarak o ürünü alarak, hikayesini yazarak satış noktası ve sunum alanlarında yer vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tayınlamak, katma değer oluşturmak için kent mutfağına özel yeri olan ve hikayesi olan ürünleri daha iyi bir şekilde pazara sunma hedefinde olduklarını belirterek, "Yani tarladan yetiştirdiğimiz bir ürünü kurutma, işleme, konserve gibi farklı formlarda, farklı ürünler ile birleştirerek, özel tatlar katarak pazara sunmamız önemli. Yarışmanın amacı da bu. Yarışmaya katılacaklardan yemek beklemiyoruz. Özel soslar, kurutmalar, konserveler, mezeler gibi paketleyip satışa sunabileceğimiz ürünler bekliyoruz. Sunulan her ürünü titizlikle inceleyerek hikayesini yazarak birlikte pazara sunmak istiyoruz“ dedi.

Tayınlamak, amaçlarının merkez bünyesinde kentin farklı bölgelerinde üretilen, işlenen gıdalara yer vermek olduğunu ve özellikle kadınların yaptıkları ürünlere öncelik vermek istediklerini ifade ederek, yarışma ile ilgilenenlerin Gastro İnovasyon Merkezinden detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.