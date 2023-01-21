Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde açılan ve Türkiye’nin birçok ilinden çok sayıda esnafın katıldığı 10’uncu Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya El Sanatları fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde açılan ve Türkiye’nin birçok ilinden çok sayıda esnafın katıldığı 10’uncu Gıda, Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya El Sanatları fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bölgenin en büyük fuar merkezlerinden biri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fuar merkezinde açılan 10’uncu Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları fuarı vatandaşların ziyaretleriyle doldu taştı. Türkiye’nin birçok ilinden coğrafi işaretli ürünlerin de sergilendiği fuarı ziyaret eden ve alışveriş yapan aileler kurulan stantları ve ürünleri incelerken çocuklarda fuar alanı içerisinde kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Trabzon’dan Hatay’a, Ankara’dan, Van’a kadar Türkiye’nin 81 ilinden gelen lezzetler Şanlıurfa Fuar Merkezinde tek çatı altında toplandı. 13 Ocak’ta ziyaretçilerine kapılarını açan fuar 22 Ocak Pazar Gününe kadar ziyaret edilebilecek. Fuarı başta çevre iller olan Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır olmak üzere bir çok ilden binlerce kişi ziyaret ediyor.

Fuar alanına gelen ve çeşitli ürünlerden alan vatandaşlar bu fuarların sayısının artması gerektiğini belirterek istenilen her ürüne tek çatı altında ulaşmanın son derece güzel bir durum olduğunu aktararak fuarları destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.