Diyarbakır’da 12 Kasım’da açılan 6. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı 4. gününde de 59 ilden katılım ile sürüyor.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle düzenlenen fuara, 59 ilden 170 firmanın katılımıyla yoğun katılımlı olarak devam ediyor. Fuarda peynir tanıtımı yapan Dilek Buğdallı, "Ürünlerimiz tamamen doğal, kendi yaptığımız peynirleri burada tanıtıyoruz. Bu peyniri keçi sütünden kendimiz yapıyoruz. Peynirlerimiz günlük geliyor. Fuara tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Celal Düz ise ürünlerini fuarda sergileyerek tanıttıklarını söyledi.

Yoğun bir katılımın olduğu fuarın 17 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.