Esenyurt Belediyesi’nin yöresel kültürün mihenk taşlarından biri olan halk oyunlarının her kesime ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği "Halk Oyunları" kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Esenyurt Belediyesi’nin yöresel kültürün mihenk taşlarından biri olan halk oyunlarının her kesime ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlediği "Halk Oyunları" kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını vatandaşlarla buluşturan Esenyurt Belediyesi, Türk kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Bu çerçevede açılan Halk Oyunları kursunda Diyarbakır, Kars-Ardahan, Kafkas, Van, Bitlis, Erzurum, Artvin, Kırklareli, Zeybek, Trabzon (Horon) gibi farklı bölgelerin yöresel oyunları öğretiliyor. Verilen eğitimlerle kursiyerler hem bütünleşmeyi hem de dikkatlerini kaybetmeden organize olmayı öğreniyor. Katılımcı sayısı 400’ü aşan kursta, profesyonelleşen kursiyerler belediyenin birçok etkinliklerinde performanslarını gösteriyor. Dersler, hafta içi yetişkin ve hafta sonu çocuk grubu olmak üzere belediyenin üç farklı kültür merkezinde devam ediyor.

“Esenyurt halk dansları ailesiyiz”

Kursiyer sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Gümüş, “Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Başladığımız kurslarda her gün kursiyer sayımız artmakta. Bizim bir ailemiz var. Esenyurt halk dansları topluluğu değil aslında Esenyurt halk dansları ailesiyiz” dedi.

“Başkanımızın ön sıralarda izlemesi bizi umutlandırıyor”

Dört yıldır halk oyunları kursuna devam eden Nurdan Mert, “Bu kursa hem hobi olarak hem de sosyal faaliyet olarak güzel vakit geçirmek amacıyla başlamıştım ama sonra öğrenmiş olduğumuz oyunların Kardeş Kültürler Festivali, Çanakkale Şehitleri Anma Gecesi, yıl sonu gösterileri gibi çeşitli festivallerde yerini bulması ve beğenilmesi bizi çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un bize sağladığı imkanlar ve her programımıza gelip ön sıradan izleyerek alkışlaması bizi daha da umutlandırıyor” diye konuştu.