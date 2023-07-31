Başiskele Sahili’nde düzenlenen Yöresel Kültür Festivali yoğun ilgi gördü. Kurulan stantlarda farklı kültürlere ait geleneksel kıyafetler, yiyecekler ve el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Hemşehri derneklerinin destek ve katkılarıyla Başiskele Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Başiskele Yöresel Kültür Festivali, Başiskele Sahili’nde kurulan etkinlik alanında gerçekleştirildi. Başiskele Erzurumlular Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Başiskele Artvinliler Derneği, Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin stant açtığı festivalde 3 gün süren etkinliklerde rengarenk görüntüler ve unutulmaz anlar yaşandı.

Başiskele’de ilk kez yapılan Yöresel Kültür Festivali’ne katılım da yoğun oldu. Derneklerin açtığı stantlarda kendi yörelerine özgün yiyecekler, geleneksel kıyafetler, el emeği göz nuru yöresel ürünler, geleneksel araç ve gereçler sergilenirken; çalınan yöresel müzikler eşliğinde de hep birlikte eğlenildi. Birbirinden renkli ve ilgi çekici stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik alanında kurulan sahnede yöresel halk oyunları gösterileri yapıldı.

Başiskele Yöresel Kültür Festivali boyunca Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, vatandaşlarla birlikte alanda kurulan stantları gezdi. Başiskele Yöresel Kültür Festivali’nin ilk akşamında Sıra Gecesi şöleni yaşandı. Şanlıurfa yöresine ait sıra gecesinde ses sanatçısı İbrahim Gözükara söylediği türkülerle katılımcılara unutulmaz müzik şöleni sundu. Festivalin ikinci gününde ise sevilen sanatçı Hülya Polat sahne aldı. Söylediği Karadeniz Türküleri ile festivale katılanları coşturan Polat, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Festivalin son gününde de Başiskele Sahili, Balkanlar’dan gelen güzel ezgilerin etkisi altına girdi. TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Havva Karakaş, Balkan Türküleri repertuarıyla sahneye çıktı. Birbirinden güzel türküleri Başiskele halkı için seslendiren Havva Karakaş, katılımcılara müzik şöleni sundu.