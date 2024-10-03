Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) ikinci gününde heyecan devam ederken yöresel kıyafetleriyle alanda gezen vatandaşlar büyük ilgi çekiyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Adana Havalimanı’nda devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edecek.

Yöresel kıyafetleriyle geziyorlar

Kentin yöresel kıyafetlerini giyen Şahin Ünal, Hakkı Şen ve Aydın Ferdi, alanda büyük ilgi topladı. Ünal, Şen ve Ferdi, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirip uçakların başında poz verdi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Şahin Ünal, “Bizler Adana’nın yöresel kıyafetlerini giyip geziyoruz. Tek festivallerde değil, her zaman bu kıyafetlerimizle geziyoruz. Adana’nın ismini duyurmak için çabalarımız sürüyor” dedi.