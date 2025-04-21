İzmir’de anaokulu öğrencileri, düzenlenen defilede çeşitli bölgelerin ve İzmir’in yöresel kıyafetlerini tanıttı. Minikler, kırmızı halıda yürüdüğü sırada renkli anlar oluşurken, düzenlenen etkinlik ile öğrencilere küçük yaşta kültürel farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.

İzmir’de bulunan Gaziemir Anaokulu, Turizm Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin yerel değerleri tanımasına katkıda bulunuyor. Öğrencilere küçük yaşta kültürel farkındalık kazandırmak ve turizmin önemini anlatmak amacıyla başlatılan ‘Yöresel Kıyafet Günü’ etkinliğinde öğrenciler, İzmir’in ve çeşitli bölgelerin yöresel kıyafetlerini giydi. Kıyafetlerle kırmızı halıda yürüyen minik öğrencilerin defilesi renkli anlara sahne oldu.

"Amacımız küçük yaşta farkındalık kazandırmak"

Düzenlenen etkinliğe dair bilgilendirmelerde bulunan Gaziemir Anaokulu Müdürü Tuğba Darakçı, "Amacımız, öğrencilerimize erken yaşta kültürel farkındalık kazandırmak, yerel değerleri tanıtmak ve turizmin önemini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle anlatmak. Ayrıca, aile katılımını teşvik ederek okul-aile iş birliğini güçlendirmeyi hedefledik" diye konuştu.

"Yarının tarih koruyucuları ve kültürel elçileri olabilir"

Etkinlikler sayesinde öğrencilerin, İzmir’in simgelerini ve Türkiye’nin farklı bölgelerini tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Darakçı, şunları kaydetti:

"Çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Öğrenciler, Minik Turistler etkinliği ile pasaportlarını damgalarken hem eğlendiler hem de öğrendiler. Yöresel kıyafet günü ve lezzet tanıtımlarıyla kültürel çeşitliliği deneyimlediler. Rehberlik oyunları ve sanal gezilerle iletişim becerileri gelişti, hayal güçleri zenginleşti. Turizm Haftası etkinlikleriyle erken yaşta, çocuklarımıza yaşadıkları çevreyi ve ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini sevdirerek tanıtmak, gelecekte ülkesine katkı sağlayacak duyarlı birer yurttaş olarak yetiştirmeyi hedefledik. Bugünün minik gezginleri, yarının bilinçli turizmcileri, tarih koruyucuları ve kültür elçileri olabilir. Onlara bu vizyonu ne kadar erken yaşta kazandırırsak, ülkemizin geleceği de o kadar güçlü olur."