Sinop’un geçmişine ait yöresel keten dokuma ve el işi işlemelerini yapan esnaflar yaz sezonuna hazırlık yapıyor.

Sinop’un yöresel keten kültürünü geleceğe taşımaya çalışan el işi yöresel ürün dikimi yapan esnaflar, sakin geçen kış sezonunda aldıkları siparişlerin dışında yaz sezonuna da hazırlıklarını yapıyor. Keten dokuma ve asırlık keten kumaşlar üzerine çeşitli işlemeler yapan esnafların yaz turizminden beklentisi büyük.

Pervane Medresesi’nde 16 yıldır keten dokuma yapan esnaf ve aynı zamanda Ahi Belgin Köklü, keten dokumayı çocukluğunda büyüklerinden görerek ilgi duyduğunu anlattı. Evlendikten sonra iş yeri açarak geçim sağlamaya başladığını kaydeden Köklü, “Eskiyi canlandırıyorum, eskiden peşkirlere el silinir, her nişanlı kıza yaptırılırmış bunlar. Eskilerimiz eylül-ekim ayında keten ekip temmuz ayında hasadı yapılırmış. Daha sonrasında tohumu alınıp göllenip kabuğu çıkartılır ve lif haline getirilirmiş. Şu anda yaza hazırlık yapıyoruz, İnşallah yaz iyi geçecek diye umuyoruz. Siparişlerimiz de çok var, ilgi de çok bu işe. İnşallah gençlerimiz de öğrenir bu işleri” diye konuştu.

Eski sandıklardan çıkan keten kumaşları işleyen Pervane Medresesi esnafı Nuriye Özpınar, “Keten üzerine eski işlemeleri yapıyorum. Ayancık gömlek yakaları işliyorum, eski motifler işliyorum. En yenisi 80 yıllık, babaanne sandıklarından geldi, birkaç kişi daha getiriyor. Yazın rağbet fazlasıyla var, ben memnunum. Geçen sene ufak tefek satışlar yaptık ama bilemiyorum bu yıl nasıl olur. Beklentimiz büyük” şeklinde konuştu.

Keten kumaşın günümüzdeki kumaşlardan farkının yüzde 100 pamuk ve elde dikildiğini kaydeden Özpınar, katkı maddesi olmadığını ve terletmeme gibi özellikleri olduğunu kaydetti.