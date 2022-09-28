Türkiye, Rumeli ve Türk Dünyası’nın geleneksel kültürünü bir çatı altında toplayan ve komşuculuk geleneğine bağlılığın sıkı sıkıya devam ettiği Zeytinburnu’nda, farklı coğrafyalardan farklı kültürleri bir araya getiren “18’inci Yöresel Günler” etkinlikleri başlıyor.

Türkiye, Rumeli ve Türk Dünyası’nın geleneksel kültürünü bir çatı altında toplayan ve komşuculuk geleneğine bağlılığın sıkı sıkıya devam ettiği Zeytinburnu’nda, farklı coğrafyalardan farklı kültürleri bir araya getiren “18’inci Yöresel Günler” etkinlikleri başlıyor.

Çok kültürlü sosyal yaşamı ve komşuculuk geleneğiyle Türkiye’nin mini bir fotoğrafı niteliğinde olan Zeytinburnu’nun da farklı coğrafyalardan farklı yaşam ve kültürler “Yöresel Günler” etkinlikleri ile bir çatı altında toplanıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen “Yöresel Günler” etkinlikleri 01 - 09 Ekim 2022 tarihleri arasında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşecek. 9 gün boyunca sürecek olan etkinliklere her gün farklı bir bölge ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin yanı sıra, Türk Dünyası ve Rumeli Balkan Bölgesi kültürleri de belirlenen günlerde etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikler her gün saat 20.00’de başlayacak.