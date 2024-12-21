Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Niğde Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile hazırlanan “Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı” kursu başladı.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli gıda mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere bölgeye özgü yerel malzemelerin tanıtımı, geleneksel tariflerinin öğretilmesi, üretim teknikleri, üretilen ürünlerin korunması ve saklanması, gıda güvenliği ve hijyen kuralları ile yerel ve ulusal pazar araştırması konularında bilgiler sunuldu.

55 kursiyerin eğitim alacağı 22 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olan Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı kursu kapsamında kursiyerler eğitim ve üretim yerlerine düzenlenecek olan teknik gezilerle birlikte 320 saat eğitim almış olacak.