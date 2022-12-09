BOLU (İHA) – Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde açılan kursa katılan kadınlar örgü, iğne oyası, dikiş nakış kurslarında becerilerini geliştiriyor.

BOLU (İHA) – Bolu’nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde açılan kursa katılan kadınlar örgü, iğne oyası, dikiş nakış kurslarında becerilerini geliştiriyor.

Mudurnu ilçesinin Taşkesti beldesinde Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar, el becerilerini geliştiriyor, sosyalleşme imkanı buluyor. Taşkesti ilçesinde 25 kadının katılım sağladığı kursta, eski zamanlarda yöre halkının kullandığı iğne oyalarını gün yüzüne çıkarıyor. Farklı yaşlarda olan kadınlar, iğne oyaları kursunda geçmişte yapılan gelin tacı, el işlemeli iğne oyalarını yapmanın gururunu yaşıyorlar.

Kadınların el becerisini geliştirmesinde büyük katkısı olan öğretmen Rabia Durukan, “Halk eğitim merkezinin iğne oyası kursunun açılmasıyla 25 kursiyerin katılımı ile başladık. Gelin tacı yapımındayız bu taç bir ay veya 40 günde bitiriliyor. Zor iş bu tacı düğün öncesi kız kına gecesinde üçetek ve bindallı giyenler başına takarlar. Çok eski yıllardan beri yapılmakta olan gelin başı gülü her ailede sandığında vardır annelerimizin anneannelerimizin sandıklarında vardır, bizlerde onları örnek alarak yapmaya başladık fiyatı 1500 ila 2500 arasında modeline ve işlemesine göre değişiyor dedi. Kursta tel kırma, takılar, kolye, yaka iğnesi, seccade takımı gibi diğer el emeği işlerde yapılıyor. Kurs sonunda belge verilecek kurs Ekim 2022 de başladı Haziran 2023 de sona erecek” dedi.

Kursiyer Fatma Korkmam, “Biz büyüklerimizden örnek alarak baş güllerini yapmak için kursa katıldık, yaptık. Bilmediklerimizi öğreniyoruz hocamız öğretiyor her genç kızın çeyiz sandığında olması lazım” ifadelerini kullandı.

Kursiyer Sevim Baykal, “Halk eğitim müdürlüğünün açmış olduğu kurslara katıldık, birkaç yıldır bu işlerin içindeyiz. Arkadaşlarımız hocamız iyiler gelen arkadaşlarımız ve yapılan işlerimizle uğraşmak bize terapi gibi geliyor. Çoluğumuza çocuğumuza çeyiz hazırlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince” diye konuştu.