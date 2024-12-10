Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali için kente gelen oyuncu ve yönetmenler başta beyaz cennet Pamukkale olmak üzere Denizli’nin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2-6 Aralık tarihleri arasında ilk kez düzenlediği, toplamda 43 filmin beğeniye sunulduğu Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali için kente gelen birbirinden kıymetli oyuncu ve yönetmenler festivalin ardından Denizli’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle tanıştı. Festivalin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başta UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenlerinin yanı sıra Kleopatra Antik Havuzunu gezen katılımcılar, yine rehber eşliğinde Laodikya Antik Kenti’ni ziyaret ederek, tarihi kent hakkında bilgi aldı. Misafirler, İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan Laodikya Kilisesi, Suriye Caddesi, tiyatro ve Anadolu’nun en büyük kutsal alanı olan Kutsal Agora’ya hayran kaldı. Katılımcılar geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Laodikya Antik Kenti’nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldu.