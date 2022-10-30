Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yönetmen-Yazar Erdal Kara, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okur-Gezer-Yazar Projesi çerçevesinde Toparlar Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerini ödüllü filmiyle buluşturdu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Yönetmen-Yazar Erdal Kara, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okur-Gezer-Yazar Projesi çerçevesinde Toparlar Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerini ödüllü filmiyle buluşturdu.

Kısa Film Sunumu ve Öykü Çözümleme adlı etkinlik çerçevesinde öğrenciler 12-13 Ekim 2022 tarihinde Hindistan’ın Kalküta şehrinde yapılan Uluslararası Film Festivali’nde 2021 Yılının ve Dünyanın “En İyi Eğitim Kısa Filmi” ödülü kazanan “Yaşam Kulübesi” adlı kısa filmini, filmin yönetmeni Erdal Kara ile birlikte izlediler. Filmi büyük bir ilgiyle izleyen çocuklar ve öğretmenleri, filmin bitiminde söyleşi yapmak için sahneye çıkan filmin senaristi ve yönetmeni Erdal Kara’yı coşkuyla karşıladılar.

Aynı zamanda filmin senaryosunun da yazarı olan Erdal Kara; "Yaşam Kulübesi filmiyle hem özel gereksinimli bireylerin yaşamlarındaki engellerin aşılmasında toplumsal farkındalık oluşturmak istedim hem de yaşamın güçlüklerinin yaşamımızda “Yaşam Öğretmendir" mesajı verip sanatın ve kitapların çocuklar için dönüştürücü gücüne değinmek istedim. Ödüllü eğitim filmimizin Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Okur-Gezer-Yazar projesi çerçevesinde gösterilmesi amacıyla projeye davet edilmiş olmamdan dolayı mutluluk duydum. Bu etkinliklerimiz ilgili proje çerçevesinde Muğla’nın diğer ilçelerindeki çocuklarla buluşmaya devam edecek. Projeyi hazırlayan ekibe ve okullarında konuk olarak ağırlayan koordinatör öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim” dedi.

Yönetmen-Yazar Erdal Kara buluşması, çocukların filmlerle ilgili ilgi çekici yorum ve sorularının ardından, imza günü etkinliğiyle sona erdi.