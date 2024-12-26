Adana Sanayi Odası, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) iş birliğinde “Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Adana Buluşması” gerçekleştirildi. Kadın liderlerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte, kadınların yönetime katılımı, liderlik becerileri ve eşitlikçi bir iş dünyası oluşturma konuları ele alındı.

Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil, Eş Başkanı Ayşe Burçak Güven, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği mentorları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütleri ile çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, kadının iş dünyasındaki varlığı ve karar alma mekanizmalarındaki etkisinin sadece kurumların ekonomik performansını değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmayı ve geleceği de şekillendiren bir unsur haline geldiğini belirtti. Kıvanç, “Üniversitelerden şirketlere, sanayiden girişimciliğe kadar her alanda daha fazla yer alması; çeşitlilik, yenilikçilik ve kapsayıcılık sağlayarak kalkınmanın temel taşlarından biri olmaktadır. Yönetim kurullarında kadın temsili bu nedenle yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluktur. Hep birlikte hareket ederek, el ele vererek kadınların iş dünyasındaki yerini hak ettiği noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü biliyoruz ki kadının güçlendirilmesi, ekonomik kalkınma ve refahın temel taşlarından biridir” dedi.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı Ayşe Burçak Güven ise şunları söyledi:

“Neden Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’ne ihtiyaç var? Çünkü dünyada 8 milyardan fazla insan var ve kadın-erkek oranı eşit. İş dünyasına baktığımızda ise dünyadaki toplam iş gücünde her 61 erkeğe karşılık 39 kadın var. Kariyer piramidinde yükseldikçe bu oran hızla düşüyor. Özellikle yönetim kurullarında; bundan 13 yıl önce yola çıktığımız dönemde bu oran yüzde 10’lardaydı. Bizimle aynı oranda olan birçok ülke, kota uygulamaları ve teşvik eden yasal düzenlemeler sayesinde yüzde 30-40’lara ulaştı. Bizse sadece yüzde 17,9’lara gelebildik. Kadın temsil konusu bir çeşitlilik ve eşitlik meselesidir. Kadınlar, temsil edilmeyen en büyük azınlıktır. Üst yönetimde ve karar noktalarında kadın varlığının artırılması için ısrar ediyoruz. Yönetim kurulu koltuklarında, şirketlerin tepe noktalarında, üniversitelerin, yargının, sivil toplum örgütlerinin başında kadın liderlerin daha fazla olması gerektiğini savunuyoruz. Talep etmekle kalmıyor, bu uğurda aktif biçimde çalışıyoruz.”

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil ise konuşmasında şunları dile getirdi:

“13 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de yönetim kurullarında daha fazla kadının rol almasını sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadınların tepe karar mercilerinde daha fazla yer almalarını sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini iş dünyasının en üst noktasına taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla eşit cinsiyet temsilinin toplumsal ve ekonomik faydalarını savunuyor, kadınları bu yolda geliştiriyoruz. İlk 5 dönemini tamamladığımız YKKD Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programımız’dan mezun 263 kadın liderden oluşan havuzumuzla yönetim kurulları için ‘Varız, Buradayız, Hazırız’ diyoruz. Altıncı dönemi devam eden programımızdan mezun olacak 68 kadın liderle birlikte göreve hazır yönetim kurulu aday havuzumuzu daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”

TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal ise, “Kadınların iş dünyasındaki potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha fazla kadını karar alma mekanizmalarında görmek en büyük hedefimizdir. Bu tür etkinlikler kadın girişimcilere ilham kaynağı olmaktadır” ifadelerini kullandı.