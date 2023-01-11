AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda çeşitli istişareler yapıldı.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, “AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bu tarz istişare ve değerlendirme toplantılarında yakaladığımız uyum ve koordinasyon çalışmalarımıza ışık tutuyor. Tüm arkadaşlarımıza gayret ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.