Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı Mesire Alanı’nda başlatılan düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların nefes aldığı alanlardan biri olan Yoncalı Mesire Alanı’ndaki çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Tahsisi İl Özel İdaresi’nden Kütahya Belediyesine geçtikten sonra başlanan çalışmalarla, mesire alanındaki spor alanları, yürüyüş yolları ve sosyal donatılar tamamen yenilenerek bir eğlence-piknik alanı olarak şehre kazandırılacak.

Vatandaşların doğayla bütünleşeceği ve vakit geçirebileceği bir alan olarak planlanan Yoncalı Mesire Alanı’nda aynı zamanda çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenebilecek.