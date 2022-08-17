Kütahya Yoncalı’da bir yıldır kapalı duran Çelik Hamamı’nın havuz kısmı hizmete sunuldu. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tadilat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanarak sezona yetiştiğini söyledi.

Kütahya Yoncalı’da bir yıldır kapalı duran Çelik Hamamı’nın havuz kısmı hizmete sunuldu. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tadilat çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanarak sezona yetiştiğini söyledi.

Mahalle muhtarlarının selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konuşmasına çok kısa sürede havuzun kullanılacak hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Başkan Işık, Ilıca’da bayram öncesinde havuz ve aqua park açılışı yapıldığında, Kütahyalıların neden Yoncalı’da Dübecik ve Çelik Hamamları ile havuzların açılmadığı yönünde valiliğe, belediyeye, milletvekillerine ve siyasi partilere yoğun talep geldiğini söyledi. Başkan Işık, “Bizim normalde programımızda önümüzdeki yıla yetişecek şekilde daha güzel ve köklü bir tadilat ile şehrimize kazandırmayı planladığımız bu projeyi, yoğun talep üzerine bu sezona yetiştirelim diye, Sayın Valimizin, Özel İdare Genel Sekreteri ve Dübecik A.Ş. ile buranın faaliyete geçmesi ile ilgili karar aldık. Burası son dönemde pandeminin de etkisi ile kapandıktan sonra bir daha açılmadı. Bu kaynağın yeniden şehrimize kazandırılması önem arz ediyordu. Dübecik A.Ş. ile Simpaş A.Ş. arasında yapılan protokol ile Dübecik A.Ş. kullanım hakkını Simpaş A.Ş.’ye devir ederek, hızlı bir şekilde bakımları yapıldı ve bugün havuz kısmı hizmete girdi. Hamam kısmını ise bundan sonra hızlı bir şekilde tadilatına başlayıp tamamlayacağız” dedi.

"Yoncalı Çayırı belediyeye tahsis edildi"

Yoncalı Çayırı hakkında da bilgiler veren Başkan Işık, Yoncalı Çayırı’nın yeni bir proje ile ele alıp hizmete gireceğini söyledi. Başkan Işık, “Bu çayır, Özel İdare’ye tahsisliydi. Çayırın onarılması ve ihya edilmesi için el değişikliği gerekiyordu. Çünkü Özel İdaremiz hizmet alanı çok geniş. Burası mahalle içinde olduğu için, burada ki bir aksamada vatandaşlarımız bir şekilde Özel İdaremiz veya Belediyeye konuyu hızlı bir şekilde iletip, çözüm bekliyorlar. Bizde bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için çayırın belediyemize tahsisi için talebimizi yaptık. Bu çayır Kütahya Belediyemize tahsis edildi. Tahsis işlemleri biter bitmez, buranın projesini çizdirdik, yakında ihale sürecini başlatacağız. İnşallah 2023 yılında cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında buraya çok güzel bir projeyi kazandıracağız” diye konuştu.

Dübecik A.Ş.’de de yerin Özel İdareye ait olduğunu, ancak üzerindeki tesislerin de şirkete ait olduğunu belirten Başkan Işık, bölgenin zon alanı ilan edilmesi ile birlikte yapı yasağının geldiğini söyledi. Başkan Işık, “Dübecik için iki kez ihaleye çıktık. İlk ihalede müşteri çıktı ancak pandemi süreci başlayınca onlar bıraktı. Daha sonraki ihaleye kimse müracaat etmedi. Bunun üzerine Dübecik A.Ş. tarafından oranın ihya edilmesi ile ilgili kararımızı aldık. Allah nasip ederse bu kış sezonunda tamamlanıp önümüzdeki sezona yetiştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yoncalı’ya sahip çıkan ve çıkacak olan hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Işık, “Eserleri kazandırmak önemli. Ama korumak ondan daha önemli. Bizler üzerimize düşeni elbette yapacağız ama burayı kullanacak hemşehrilerimizin buna sahip çıkmasıdır” dedi.

"Yoncalı demek, şifa demek, kaplıca demek"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Çelik Hamamının havuzunun açılışını hemşehrileri ile birlikte yapmaktan memnun olduğunu ifade etti. Milletvekili Erenler, “Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi çok hızlı bir şekilde yapıldığı için havuzu açılıyor. İnşallah hamamımda en kısa sürede açılacak. Yoncalı demek, şifa demek, kaplıca demek. Hepimizin çocukluğu kaplıcalarda geçen Kütahyalılar olarak, kaplıca kültürü bizim çok değerli. Dübecik Hamamı için bir proje yapıldı. Bakanlığımızdan destek alarak Dübecik Hamımızı da Kütahya’ya kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Havuzumuz Kütahya’ya ve gelecek misafirlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Kütahya’mızın 9 tane termal bölgesi var"

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ise konuşmasında, “Yoncalı’ya geldiğimizde ve hemşehrilerimizle buluştuğumuzda ufak tefek ve önemli ihtiyaçları ile karşı karşıya kalıyorduk. Burası da o ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Bugün buranın seneye programda olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde belediyemiz tarafından programa alınarak sezona yetiştirilmesini takdirle karşılıyorum. Emeği geçenlere ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yoncalı Çayırı’na güzel bir parkı hep birlikte yapacaklarını ifade eden Milletvekili Gazel, “Bizim Yoncalı’ya bakış açımız sadece hamam olsun, hemşehrilerimiz havuza girsin şeklinde değil. Biz Ilıca’ya da böyle bakmıyoruz. Kütahya’mızın 9 tane termal bölgesi var. bu termal bölge için farklı bir konsept için birkaç yıldır çalışıyoruz. Bu nedir? Kütahya’nın sağlık turizmi potansiyelini açığa çıkartmak. Bunun için Yoncalı, bizim temel merkezlerimizden birisi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dua ve kurban kesiminin ardından açılış kurdelesi protokol mensupları tarafından kesildi.