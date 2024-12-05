Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, "Okul Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, öğrenciler afetler konusunda bilinçlendirilirken, üç temel başlık üzerinde duruldu; afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gereken planlamalar.

Katılımcılara, yapısal ve yapısal olmayan risklerin tanımlanması, bu risklerin azaltılma yöntemleri ve afet öncesinde buluşma alanlarının belirlenmesinin önemi anlatıldı. Ayrıca, afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olmak amacıyla ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan bir afet çantasının hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Öğrenciler, afet sırasında sergilenmesi gereken doğru davranış biçimleri ile afet sonrası alınması gereken tedbirler hakkında da detaylı bilgilendirildi. Eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik örnekler de paylaşıldı.

Yetkililer, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim boyunca gösterdiği duyarlılık ve ilgi için teşekkür ederken, toplumda afet bilincinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti. Eğitim, "Afetsiz günler" temennisiyle sona erdi.