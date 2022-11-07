Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekiplerinin, vatandaşlardan gelen talepler ve planlanan program dahilinde ilaçlama faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal Ürünler Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip çalışma arkadaşlarımız, ilaçlama öncesi mahalle muhtarı aracılığıyla merayı kullanan hayvan yetiştiricilerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi yaparak mera alanını ilaçladı.

Vatandaşlardan gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, Yoncalı Mahallesi Çiftlik Mevkii bölgesinde bulunan yaklaşık 80 dönümlük mera alanında kene zararlısına karşı ilaçlama faaliyetinde bulundu.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, Yoncalı Mahallesi Çiftlik Mevkii bölgesinde bulunan mera alanında kene zararlısına karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.