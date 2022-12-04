Kütahya’nın şifa bölgesi Yoncalı’da yapımı devam eden 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin (FTR) 14 Mart 2023 tarihinde Tıp Bayramı’nda hizmete sunulacağı bildirildi.

Kütahya’nın şifa bölgesi Yoncalı’da yapımı devam eden 100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin (FTR) 14 Mart 2023 tarihinde Tıp Bayramı’nda hizmete sunulacağı bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ziyaret sonrası İHA’ya konuşan Başkan Mustafa Önsay, "Bilindiği gibi Yoncalı, fizik tedavide bir marka. Bu markanın daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Ziyaretini gerçekleştirdiğimiz, inşaatında hızla sona doğru yaklaşılan Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz, Yoncalı Kaplıcaları bölgemiz başta olmak üzere ilimize büyük katma değer katacak. Şehir Hastanemiz ve Afyon Yolu üzerine yeni yapılacak olan hastanemiz ile birlikte Kütahya’mız sağlık alanında zirveye ulaşacak. Toplam proje inşaat alanı 38 bin 940 metrekare 59 araç kapasiteli açık, 41 araç kapasiteli kapalı otopark. 100 yatak kapasitesi. 20 poliklinik hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza, Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

100 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin (FTR) inşaatı dronla havadan da görüntülendi.