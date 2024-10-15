Trabzon’un Yomra ilçesinde Yomra Belediyesi tarafından ‘Her evin bahçesinde bir Yomra elması olsun’ sloganıyla hayata geçirilen 5000. Yomra Elması Fidanının Toprağa Dikilmesi Etkinliği düzenledi.

Yomra elmasını gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Novotel’deki etkinliğe Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “2020 yılında da değerli belediye başkanımız Mustafa Bey’in özel bir çalışmasıyla coğrafi işaret almış Yomra elmasının tanıtım programındayız. Ben özellikle bu işte rutin vazifesinin yanı sıra özel bir gayret gösteren, bu topraklara karşı bir yönetici olarak da sorumluluk hissederek davranan, belediye başkanı arkadaşıma teşekkür ediyorum. Biz belediye başkanıyız. Su, yol, altyapı, birçok belediyenin rutin hizmetlerini yaparız ama bize devredilen bir değer varsa o değere maddi manevi olarak da sahip çıkarız. Sahip çıkmalıyız” dedi.

Başkan Genç, bu işte bilimden istifade etmenin gerekliliğine dikkat çekerek, “Şehrimizde şu anda 12 tane ürünümüz coğrafi işaret aldı. Yomra elması 10. sırada. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki artık yediğimiz içtiğimiz her şeye dikkat edeceğiz. Çünkü maalesef hem bitki hem sebze hem de meyvelerin artık DNA’larıyla oynanıyor. Onun için bizim kendi ürünümüze sahip çıkmamız şart. Artık ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Yaşadığımız coğrafyadaki sorunlarımızı hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla üreterek güçlü olmamız lazım. Türkiye dünya elma ihracatında ya üçüncü ya da dördüncü sırada. Ekonomik girdisini de hesap edeceğiz. Dolayısıyla birçok yönüyle ele aldığımızda esasında Yomra Belediye Başkanımız öncülüğünde çok güzel bir işe imza atıldı. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah tekrarlarını nasip etsin. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu konulara sorumluluk alarak, şehrimizin özelliklerini, güzelliklerini, değerlerini bu örnekte olduğu gibi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Karadeniz’de 241 çeşit elma var”

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Elma deyip geçmemek lazım. Yomra elması bir farklı. Literatürde dünyada 6 bin 500 çeşit elma olduğu söyleniyor. Türkiye’de 460 çeşit var. Karadeniz’de 241 çeşit. Bu 241’in belki 140’ı da Trabzon sınırları içerisinde yetişiyordur. Trabzon’umuzda yetişen başka meyvelerimiz de var. Bunların da ortaya çıkartılması, üretilmesi lazım. Coğrafya hakikaten hepimiz için kaderdir. Yomra elması bulunduğu yerdeki toprağından, suyundan, atmosferinden, havasından, ikliminden hepsinden faydalanarak bu meyve ortaya çıkıyor. Yomra elmasını nasıl yaşatabiliriz? Nasıl gelecek nesillere aktarabiliriz? Bu kültürel varlığımızı aynı zamanda nasıl bizden sonraki nesillerin de tanımasına sebep olabiliriz diye burada toplandık. Bu hakikaten çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da Yomra elması ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Bıyık “2000 yılında Yomra elmasının coğrafi işaretini Yomra Belediyesi olarak alarak Yomra elmasını yeniden hayata kazandırma çalışmalarımıza başlamış bulunduk. Bugüne kadar 4 bin adet sitemizi Yomra elması ile buluşturduk. Yomra Belediyesi olarak bin metrekarelik kendi tapulu mülkiyetimizi elma bahçesi yaptık. Bu fideler büyüdüğü zaman, tarihe kalıcı bir bahçe olarak da bulundurmuş olduk. Yomra elması Yomra’nın ismini almış olduğu bir ürün olması özelliğine sahip bilimsel olarak çok uzun süre dayanıklılığı olan, aylarca saklanabilen bir elma türü. O yüzden inşallah bu elmamızı yaşatacağız. Yomra’da yetişen bütün armut türlerinin de tespitini yaptık hocalarımızla birlikte. Ve bu yapmış olduğumuz tespitler neticesinde yirmi tane çeşidin de aşılanarak çoğaltılmasını ve vatandaşımıza dağıtılmasının çalışmasını yaptık. Bugün 750 tane de çeşitli türlere sahip armut fidanlarını da vatandaşlarımıza inşallah dağıtmış olacağız. 5 yıl sonra 10 bininci elma fidesini de tekrar vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu uzun soluklu bir çalışma” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 5 bininci fidan toprakla buluşturulurken vatandaşlara Yomra elması fidesi dağıtıldı.