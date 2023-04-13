Hakkari’de baharın müjdecisi olan sığır balıkçı kuşları sürü halinde bir iş yerinin bahçesine konması şaşırttı.

İlkbaharın gelişi ve havaların ısınmaya başlamasıyla çeşitli kuş türleri de göç yoluyla Hakkari’ye gelmeye başladı. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi kenarındaki bir iş yerinin bahçesine konan göçmen kuşları şaşırttı.

Sürü halindeki kuşları görüntüleyen Muzaffer Sayın isimli vatandaş, “Havaların ısınmasıyla Zap Vadisi’ne ilginç kuş türleri gelmeye başladı. Bu kuşların balıkçı kuşlar olduğu ve sulak bölgeleri tercih ettiklerini biliyoruz. Pek tanıdık olmadığımız bir kuş türüdür. Sadece Zap Vadisi güzergahını kullandıklarını biliyoruz. Burada bir süre avlanıp dinlendikten sonra yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Tabi ki göçmen kuşlarının buralara gelmeleriyle bizler baharın şehrimize geldiği öğreniyoruz. Büyüklerimiz de hep öyle der. Ben de bu göçe şahit oldum ve fotoğrafladım" diye konuştu.