Edinilen bilgiye göre, Sinan A. yönetimindeki 43 AAP 706 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki İsmail Karaca’ya çarptı. Kazada, Karaca’ya olay yerinde hayatını kaybetti. Karaca’nın cenazesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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