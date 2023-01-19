Çorum’da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğlu, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Çorum’da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğlu, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Bişkek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 ABE 662 plakalı araç caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan Büşra K. ve oğlu Emir Taha K.’ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı anne ve çocuk 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentte bulunan özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan sürücü polisten kaçamadı

Öte yandan kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu firari sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.