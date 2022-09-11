ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale’de yolun karşısına geçmek istediği sırada araba çarpan kadın hayatını kaybetti. Kadına, kazayı fark etmeyen çok sayıda araç da çarptı.

ÇANAKKALE (İHA) – Çanakkale’de yolun karşısına geçmek istediği sırada araba çarpan kadın hayatını kaybetti. Kadına, kazayı fark etmeyen çok sayıda araç da çarptı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolunda Kemiklialan mevkisinde meydana geldi. İbrahim E. yönetimindeki 17 FU 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aysun Demirel’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aysun Demirel’e kazayı fark etmeyen çok sayıda araç çarptı. Çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında karayolu, kazanın kesin oluş biçiminin belirlenmesi ve kazaya başka araçların karışıp karışmadığının tespit edilmesi için bir süre trafiğe kapatıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karayolu tekrardan trafiğe açıldı.