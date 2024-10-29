Antalya’da yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına motorlu bisikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve yaya yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 2 sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Yusuf A.’nın kullandığı 07 BFM 683 plakalı motorlu bisiklet, 7009 Sokak kavşağına geldiğinde yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Hatice Demir’e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken motorlunun çarptığı yayaya ilk müdahale o sırada tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 2 sağlık çalışanı tarafından yapıldı. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin arından hastaneye kaldırılan Hatice Demir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf A.’nın ise olayı hafif yaralı olarak atlattı.