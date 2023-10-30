Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bisikletle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğun ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Fırat Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bisikletli çocuk sürücü, yolun karşısına geçmek isterken 07 AFD 251 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Otomobilin üzerinden geçtiği çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.