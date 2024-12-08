Ordu’nun Gülyalı ilçesinde otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Ozan Gönül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Tepealtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğrul Demir’in (26) kullandığı 06 H 5748 plakalı otomobil, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ozan Gönül’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gönül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Tuğrul Demir ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Ozan Gönül, bugün ikindi namazına müteakip Altınordu Orta Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.