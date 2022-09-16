İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, seyir halindeki lüks cipin çarpmasıyla savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adama hayatını kaybetti.

İzmir’in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, seyir halindeki lüks cipin çarpmasıyla savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adama hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 2844 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayraklı istikametinden Konak istikametine seyir halinde olan A.G. (30) idaresindeki 35 BDM 590 plakalı Range Rover marka lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yusuf Güleç’e (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Güleç kazada ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, cipin çarptığı Yusuf Güleç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Güleç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından cip sürücüsü A.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.