Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen adama çarpan otomobil üzüm bağına girdi. Kazada ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alaşehir’den Salihli yönüne giden A.F.Ö. (52) yönetimindeki 07 HP 351 plakalı otomobil saat 12.30 sıralarında Kavaklıdere Kavşağı mevkiinde karayolunun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Ayçelik’e (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki üzüm bağına girerek durabildi. Kazada ağır yaralanan Muzaffer Ayçelik ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Ayçelik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.F.Ö. (52) gözaltına alınırken, jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.