İzmir’in Tire ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir’in Tire ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Tire’nin Işıklı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, Ünal Gacar (55) yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobil Gacar’a çarptı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada Gacar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ona çarpan araç ise yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

Gacar’a çarpan aracın sürücüsü bir süre olay dururken daha sonra olay yerinden aracıyla uzaklaştı. Kazayı görenler durumu 112’ye bildirirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Gacar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü güvenlik sisteminden tespit ederek kısa sürede yakaladı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.