İzmir’in Seferihisar ilçesinde otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Hastanede tedavi altına alınan tahlisiz kadın hayatını kaybetti.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Hastanede tedavi altına alınan tahlisiz kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 22.15 sıralarında Seferihisar ilçesi Karakayalar bölgesinde meydana geldi. Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Şadumun Gayır’a İzmir İstikametinden Seferihisar istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gayır’ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın ambulans ile Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan tahlisiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede sıkça yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalar vatandaşları isyan ettirirken, mahalle sakinleri bir kaza daha yaşanmadan üst geçit yapılmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.