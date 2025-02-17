Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, ana yolda yaklaşık 700 metre ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan yolcu otobüsüne jandarma ekipleri tarafından 9 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Gazipaşa’nın Beyrebucak Mahallesi’nde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Lüks Batman firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, molanın ardından tesisin gerisinde bulunan kavşağa ulaşıp Anamur istikametine gitmek yerine, D400 Karayolu’nda ters yönde ilerlemeyi tercih etti. Bu tehlikeli anlar, trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Otobüs şoförünün bu hareketi, hem aracın içindeki yolcuların hem de yoldaki diğer sürücülerinin hayatını riske attı. Aynı noktada daha önce ölümlü kazaların yaşandığı bildirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Trafik Timleri, olayın basına yansımasını ihbar olarak değerlendirdi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden otobüsün plakası ve dinlenme tesisine giriş-çıkış saatleri tespit edilerek, ilgili araca 9 bin TL idari para cezası kesildi.