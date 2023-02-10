Zonguldak’ın Devrek ilçesinde karayolunu tutan istinat duvarı, yağan yağmur ve karın etkisiyle çöktü. Olayın ardından yol tedbir amacıyla kapatıldı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde karayolunu tutan istinat duvarı, yağan yağmur ve karın etkisiyle çöktü. Olayın ardından yol tedbir amacıyla kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 249. Sokak üzerinde karayolunu tutan istinat duvarı yağan yağmur ve karın etkisiyle çöktü. Çökme sırasında büyük bir gürültü yaşandı. Çevredeki binaların sakinleri panikle sokağa çıktı. Herhangi bir can kaybının ya da yaralanmanın olmadığı olayda çöken duvar apartmana zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Duvarın çöktüğü yol ise tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Duvarın yıkılma tehlikesi olan bölümlerinde kontrollü olarak yıkım çalışması başlatıldı. Öte yandan meydana gelen hasar dron ile havadan görüntülendi.