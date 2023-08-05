Bursa’da otomobil yolu ortalamayınca karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil yolu ortalamayınca karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kazada ise iki araç akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Otomobil sürücüsü istasyona girerken arkasında bulunan kamyonet otomobilin önüne kırdı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.