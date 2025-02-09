Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Şenpazar ilçesi Kuzey Yarımca köyünde yaşayan 80 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Kar sebebiyle yolu kapanan köydeki hasta için harekete geçen sağlık ekibi, ilçe merkezine 12 kilometre mesafede bulunan köye paletli ambulans yardımı ile ulaştı. Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, Şenpazar Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.