Ekipler yaralı hastayı Hopa Devlet Hastanesine götürürken, hastanın genel durumun iyi olduğu öğrenildi.

Gürcü ekipler hastayı Sarp Sınır Kapısına götürerek yeniden 112 Sağlık çalışanlarına teslim etti

Kar esareti altında olan köyde vatandaşlar, jandarma ve köyde hizmet veren sağlık çalışanları eşliğinde hastayı karla kaplı orman yolundan Gürcistan sınırına götürerek Gürcü ekiplere teslim etti.

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Köy yolu ulaşıma kapalı olunca Borçka kaymakamlık, Gürcistan konsolosluğu ile protokol yaparak, hastanın Gürcistan üzerinden Türkiye’ye geçiş izni verildi.

Artvin’in Borçka ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan Camili bölgesinde elektrik akımına kapılan hasta, Gürcistan toprakları üzerinden Hopa Devlet Hastanesine getirildi.

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