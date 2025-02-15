İzmir Süper Amatör Lig 1. Grup 20. hafta maçında lider Kınık Belediyespor, deplasmanda Yolspor’u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kınık Belediyespor, 7. dakikada Bayram Ekrek’in golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra toparlanan Yolspor gol için yüklense de 30. dakikada ilk golün sahibi Bayram Ekrek’in golüne engel olamadı ve devreyi 2-0 Kınık Belediyespor önde tamamladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Kınık Belediyespor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 71 ve 84. dakikalarda Rüzgar Esen Bostan’ın attığı gollerle skoru 4-0’a taşıyan Kınık Belediyespor, maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 49 puana ulaşan Kınık Belediyespor, liderliğini korurken en yakın takipçisine 8 puan fark attı.