Konya’nın Beyşehir ilçesinde 11 Haziran Pazar günü metrekareye 27.8 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Konya’da Haziran ayının ortalarına gelinirken, aralıklarla etkili olan yağışlı hava sürüyor. Yağışlı havanın etkisini gösterdiği ilçelerden Beyşehir, hafta sonu Konya’da en fazla yağış alan ilçe oldu. Merkez Meram ilçesi İnlice beldesinden sonra dün en fazla yağış alan bölge ve ilçe Beyşehir oldu. İnlice bölgesine düşen yağış dün 28.7 kilograma ulaştı. Beyşehir’de ise Cumartesi ve Pazar günleri ölçülen yağış miktarı toplamda 47 kilograma ulaştı. Kuvvetli yağış nedeniyle Beyşehir ilçe merkezinde dün bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı. Hastaneye ulaşımı sağlayan Özdilek Caddesi yağmur sularından adeta göle dönüşürken, akan sular BSA kanalında şelale görüntüleri oluşturdu. Yağış sebebiyle Vuslat Parkı yanındaki seyyar büfeler ve çevresindeki alanlar da yağmur sularıyla dolarken, parklardaki bazı ağaçların dalları kırıldı. Zaman zaman gök gürültülü olarak gerçekleşen ilçedeki yağışlar esnasında Bayat Mahallesinde bir eve yıldırım düşmüş, can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale gelmişti.

Konya’da son 24 saatte en fazla yağış alan bazı bölgeler ve yağış miktarları, Meram İnlice beldesi 28.7 kilogram, Beyşehir 27.8 kilogram, Karapınar Sazlıpınar Köyü 24.3 kilogram, Derbent Aladağ 23 kilogram, Derbent 21.6 kilogram, Bozkır Sorkun Yaylası 17.6 kilogram, Ereğli 15.6 kilogram, Derebucak 13.9 kilogram.