Erzurum’un Tortum ilçesi Derekapı mevkisinde Trabzon’dan İran’a gitmekte olan İran plakalı bir tır, buzlanma nedeniyle virajı alamayarak ters şeride dönüp makasladı.

Yolda meydana gelen kaza nedeniyle trafik geçici olarak durdurulurken, diğer şeritten kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanarak yol yeniden ulaşıma açıldı. Gece boyunca iş makineleriyle tırı bulunduğu yerden kaldırma çalışmaları yapıldı. Ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı. Çalışmaların gün içinde devam edeceği bildirildi. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, ekipler bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yetkililer, sürücüleri kış aylarında bu tür kazaların önüne geçmek için yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Tırın kaldırılması ve yolun tamamen açılması için çalışmalar sürüyor.