Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaybiefendi Mahallesi ve İstasyon Caddesi’nde kilit taşı tamiri gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gaybiefendi Mahallesi ve İstasyon Caddesi’nde kilit taşı tamiri gerçekleştirdi.

2022 yılında yaklaşık 150 bin metrekare kilit taşı döşeyen Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında da çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Gaybiefendi Mahallesi ve İstasyon Caddesi’nde mesai yapan ekipler, yıpranan ve deforme olan Arifiye, Meriç ve Özgül Sokakta kilit taşı tamiri gerçekleştirdi. İstasyon Caddesi’nde de kaldırımlardaki ihtiyaç duyulan yerlerde tamir yapıldı.