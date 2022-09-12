Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye binen iki kadın yolcu iddiaya göre şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekmesiyle şoke oldu. Yolcuların tepki gösterip polisin aracı durdurmasıyla panikleyen şoförün, telefonundaki fotoğrafları sildiği belirtildi.

Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye binen iki kadın yolcu iddiaya göre şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekmesiyle şoke oldu. Yolcuların tepki gösterip polisin aracı durdurmasıyla panikleyen şoförün, telefonundaki fotoğrafları sildiği belirtildi.

Dün saat 19.00 sıralarında iki kadın Şişli Fulya’dan Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye bindi. İddiaya göre seyir halindeyken şoför H.U. yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekerken yolcular duruma tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre kadınların şoförün telefonundaki fotoğrafları görmek istemesi üzerine şoför, özel fotoğrafları olduğunu ifade ederek fotoğrafları göstermek istemedi. Bunun üzerine iddiaya göre yolcular polise gitmek isteyince sürücü, yolcuları indirmeye çalıştı. Yolda trafik polisini gören şoförün telefonundan fotoğraf silmeye başladığı belirtildi. Kadın yolcular, polisten camdan yardım isterken, polis memuru motosikletle aracın önünü keserek durdurdu. Yolcuların iddiaları üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan H.U.’nun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm"

Şoförün yoldan geçen kadının 3 kare fotoğrafını çektiğini söyleyen yolcular şoföre, "Fotoğraf galerinizi gösterirseniz problem yok. Ben kadın olarak kendimi rahatsız hissediyorum. Sağa çeker misiniz trafik polisi var zaten. İlk müsait yere çekin siz arkada polis var. Ben hanımefendinin fotoğrafını çektiğinizi gördüm. Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm. Son 3 fotoğrafı ya bize gösterin ya polise. Ben senin fotoğrafını görmek istemiyorum hanımefendinin fotoğrafını görmek istiyorum. Adalet var bu ülkede böyle at koşturamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kadınlara, fotoğraf çekmediğini iddia eden ticari taksi şoförü ise, "Hanımefendi neden beni zora sokuyorsunuz. Sen çektin diyorsun da ben çekmedim. Benim özelime girmeyin. Özel bir fotoğrafım var ondan açmak istemedim. Açık saçık fotoğrafım var. Polis de bakamaz benim özelim. Ben telefonumu gösteremem" dedi.