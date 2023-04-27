Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ormanlık alandaki kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Sorgun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Side istikametinden Otogar istikametine seyir halindeki İ.G.’in kullandığı 07 HGF 60 plakalı otomobilin Acısu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alandaki kum tepesine çarptı.
Kazada yaralanan ve ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşların yaptığı otomobil sürücüsü İ.G., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.